Госдума приняла в первом чтении закон, совершенствующий регулирование винодельческой отрасли

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий единообразное регулирование всей винодельческой отрасли и включающий в сферу регулирования не только производство вина, но и винодельческой продукции в широком ассортименте.

Документ инициирован крымским депутатом Константином Бахаревым, сообщает ТАСС.

Законопроект вводит новые понятия: автохтонное виноделие, автохтонный (аборигенный) сорт винограда, бренди, винный, виноградный и коньячный дистиллят, винный и виноградный спирт, виноград, выращенный на территории РФ, виноградная водка, коньяк и коньяк России, российская винодельческая продукция защищенных наименований, российская винодельческая продукция с защищенным географическим указанием, а также российская винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения. Также уточняются понятия: российское шампанское, виноградник, виноградные насаждения, виноградный сок, микровиноделие и другие.

Предлагается классифицировать коньяки по периоду выдержки как ординарные (трехлетний, четырехлетний, пятилетний), марочные (коньяк выдержанный «КВ», коньяк выдержанный высшего качества «КВВК», коньяк старый «КС», коньяк очень старый «ОС») и коллекционные.

Документом предлагается распространить установленные требования к технологическим приемам, операциям и средствам на всю винодельческую продукцию с учетом особенностей, обусловленных технологией производства ее видов.

Также уточняются меры, которые могут применяться для реализации государственной политики в области виноградарства и виноделия. В качестве льготных переходных положений документ позволяет три года со дня вступления его в силу добавлять к готовому вину отечественное сусло для подслащивания в количестве не более 7% от общего объема, за исключением вин защищенных географических указаний и защищенных наименований мест происхождения.

Законопроектом предусматривается введения семилетнего периода для разрешенного использования концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла для подслащивания вина.

Также предлагается уточнить, что под виноградом, выращенным на территории РФ, для целей применения закона, понимаются плоды виноградных насаждений, расположенных в границах РФ на дату вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (26 июня 2020 г.). Это позволит решить проблему отнесения вин, находящихся в Республике Крым на длительной выдержке, к вину России, говорится в пояснительной записке.