ФЦП по развитию Крыма и Севастополя продлили до 2024 года

Объем Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя увеличен до 1,2 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития РФ.

«На данный момент принято решение о продлении реализации программы до 2024 года с увеличением объема ее финансирования с 961,20 млрд до 1,2 трлн рублей», — говорится в сообщении по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Решетникова с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

М.Решетников подчеркнул, что в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» были успешно реализованы крупные инфраструктурные проекты по строительству мостового перехода через Керченский пролив, автомобильной трассы «Таврида», магистрального газопровода и аэровокзального комплекса «Симферополь».

Стороны обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития регионов. В частности, затронули проблему недостаточности банковских институтов и санкционных ограничений для крымских производителей.

Министр также заслушал предложения глав регионов. С.Аксенов подчеркнул важность введения маркировки «Сделано в России» для товаров, произведенных на полуострове, а также попросил помощи в решении проблемы водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель.

М.Развожаев одним из ключевых вопросов назвал проблемы с мобильной связью и интернетом. В частности, вдоль трассы «Таврида» практически полностью отсутствует сигнал сотовых вышек.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры.