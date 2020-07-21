Детская библиотека на пл.Ушакова открылась

— После многих месяцев простоя, связанного с устранением замечаний, вынесенных Главным управлением МЧС в Севастополе в адрес управления культуры, открылась детская городская библиотека им. Гайдара. Наконец-то все замечания устранены. Открытие детской библиотеки — большая радость для нас, — прокомментировал событие начальник управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Сотрудники библиотеки с энтузиазмом рассказали, что в первый день работы, в понедельник 13 июля, у них был аншлаг. Поток читателей не останавливался в течение всего рабочего дня.

— Дети соскучились за книгой и общением и не скрывали своего удовольствия, несмотря даже на масочный режим, санитайзеры и социальную дистанцию, — поделились впечатлением первых дней работы библиотекари.

Напомним, весной 2018 года после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» детскую библиотеку им.Гайдара в Севастополе наряду с торговыми центрами, признанными пожароопасными, закрыли «до устранения» замечаний. В библиотеке необходимо было установить современную пожарную сигнализацию и со стороны улицы Советской вместо окна организовать аварийный выход.

Проблема усугубилась тем, что здание, в котором расположена библиотека, является объектом культурного наследия и учреждением культуры. Поэтому понадобилось время, чтобы найти лицензионного подрядчика. В общей сложности, на исправление замечаний ушло около двух лет.