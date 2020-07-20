За сутки выявлено 13 новых носителей коронавирусной инфекции

Почти все выявленные случаи — контакты с ранее заболевшими.

Всего в Севастополе с начала года зафиксировано уже 305 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За период пандемии умерли шесть человек с диагнозом covid-19. Все они имели хронические заболевания и почтенный возраст.

На утро 18 июля в Севастополе было шесть новых случаев заболевания covid-19. Трое пациентов — семья ранее заболевшего мужчины: положительный результат выявлен у жены, тестя и тещи больного. Также диагноз подтвердился у приехавшего в Севастополь из другого региона мужчины и у двоих местных жительниц.

На утро 19 июля коронавирусная инфекция выявлена у шестилетней девочки, родители которой уже болели.

В соседнем субъекте — Республике Крым — на утро 20 июля зарегистрировано 983 случая новой коронавирусной инфекции. Из них — за сутки выявлено 14 новых случаев.