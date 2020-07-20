В Керчи заложили два универсальных десантных корабля

Два новейших универсальных десантных корабля-вертолетоносца заложили впервые в России на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. На торжественной церемонии закладки кораблей Президент России Владимир Путин установил закладную доску первого из них.

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» — два фрегата, а Северодвинске на «Севмашпредприятии» — два атомных подводных крейсера», — цитирует президента ТАСС.

Универсальные десантные корабли получат имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Закладка кораблей первоначально планировалась на 29 июня, но была перенесена. Как сообщил в мае источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тысяч тонн, длина около 220 метров. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.