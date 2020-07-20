Упавшие на ребенка футбольные ворота зачем-то отдали на хранение жильцам

Футбольные ворота, которые 16 июля упали на 12-летнего мальчика и травмировали его на спортивной площадке во дворе жилых домов по улице Коммунистическая, 34 и 36, были отданы на хранение жильцам. Такое объяснение случившемуся ЧП на аппаратном совещании 20 июля дали директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов и заместитель губернатора Владимир Базаров.

— Спортивную площадку устанавливали в рамках благоустройства. Заказчиком была управляющая компания «Центр». Жители обратились письменно с просьбой не устанавливать эти ворота на спортивную площадку, а обустроить баскетбольные щиты. Ворота были переданы жильцам на хранение, но они их выставили самостоятельно обратно. Ворота не были закреплены, — попытался объяснить причину ЧП В.Базаров. Он заверил, что акт передачи ворот собственникам жилых помещений был официально оформлен.

Как сообщил Е.Горлов, все материалы по этому делу переданы правоохранительным органам для объективной оценки ситуации. Правда, он так и не ответил на вопрос врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, было ли соответствующим образом задокументировано изменение проекта, а также о видении руководства управляющей компании, где и как должны были храниться капитальные ворота.

— Надо было забрать и все! Что, они бы выносили бетонировали и потом обратно уносили бы? — попытался докопаться до истины М.Развожаев. В итоге он распорядился проверить все, что касается нового, а также старого благоустройства в городе, особенно спортивных площадок.

Директор департамента здравохранения Сергей Шеховцов на вопрос о состоянии здоровья пострадавшего ребенка, ответил, что оно средней степени тяжести, не угорожающее жизни.

Как сообщалось в СМИ, у мальчика компрессионный перелом позвоночника в трех местах.