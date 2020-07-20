Следователи проводят проверку по факту падения футбольных ворот на ребенка

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка по факту получения ребенком травм в результате падения на него футбольных ворот.

В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о госпитализации в больницу мальчика, получившего травму позвоночника в результате падения на него футбольных ворот во дворе одного из домов по ул.Коммунистическая. Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Севастополя незамедлительно подключились к выяснению обстоятельств происшествия.

Установлено, что 16 июля 12-летний мальчик гулял на спортивной площадке во дворе дома, рядом на перекладине ворот повис другой ребенок. В какой-то момент ворота опрокинулись на 12-летнего мальчика, причинив ему перелом грудных позвонков.

Установлено, что новые металлические ворота не были закреплены.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Следствием будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании, в чьем ведении находится площадка.