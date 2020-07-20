Не попавшим на июльскую лагерную смену детям обещают отдых в августе

Юным севастопольцам, которые из-за неготовности к сезону городского лагеря «Ласпи» не смогли воспользоваться своими путевками на оздоровление в июле, перенесли отдых на август.

Об этом 20 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Для начала, она отчиталась о количестве отдыхающих детей: 1940 — всего, из них 1153 — оздоравливаются не в севастопольских лагерях, а в Республике Крым.

В лагерях городского предприятия «Планета детства» находятся 440 детей, из которых 235 — в лагере «Горный» и 202 — в лагере «Ласпи». В Артек 15 июля были направлены 132 ребенка, вчера 215 человек отправились в лагерь «Морской». Всего в Артеке находятся 347 детей, — сообщила Е.Богомолова.

По ее информации, часть детей не приняли в лагерь по состоянию здоровья, однако обещали, что на следующую смену они все-таки получат возможность отдохнуть.

Более полно ситуацию обрисовал директор департамента труда и социальных отношений Станислав Борисенко.

— Я хочу проинфрмировать, что в этом заезде не попали на оздоровление 53 человека из числа льготных категорий. Это помимо тех 12 человек, которые были возвращены из Артека. Итого, получается 65, — сказал С.Богомолов.

Следующая смена у нас сформирована полностью, поэтому из нужно отдельно рассматривать.

На том же совещании прозвучало, что по второму блоку «Ласпи» работы ведутся, дабы подготовить его ко второй смене.