На улице Шевченко дождь затапливает дома

У домов предусмотрен ливневый сток, но он не справляется с водой, текущей со стороны проезжей части во время дождя.

Каждый раз во время осадков вода поднимается практически до уровня подоконника дома №20 на ул.Шевченко. Жители 20 квартир первого этажа почти год своими силами и силами управляющей компании пытаются решить проблему, которая возникла из-за дороги, связавшей Столетовский проспект и ул.Шевченко. Дорога была выровнена и закатана асфальтной крошкой в качестве временной меры в 2019 году. Реконструкцию проезжей части городские власти обещали выполнить до 2022 года.

«В общественную организацию «Наш Севастополь» обратились жильцы с просьбой посодействовать в решении вопроса. Год назад здесь было обустроено временное покрытие проезжей части, после чего ситуация усугубилась. Сами жители, безусловно, понимают значимость дороги, связавшей два крупных микрорайона, поэтому ничего не имеют против нее. Но необходимо предусмотреть меры, препятствующие ливневому потоку в сторону дома. Возможно, организовать вдоль проезжей части временный водоотвод. От имени общественной организации мы направили официальное обращение в департаменты транспорта и городского хозяйства правительства Севастополя», — говорит Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Жители дома направляли письмо и в правительство Севастополя, но его спустили в Гагаринский муниципалитет. Там по традиции ответили, что решение вопроса не в полномочиях органа, но обещали «прийти посмотреть».