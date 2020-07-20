Ледовый дворец строят без общественных обсуждений

На расширенном заседании постоянного комитета по образованию, науке и спорту ­заксобрания Севастополя рассматривались обращения жителей города (180 подписей) о строительстве ледового дворца в районе пересечения ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе.

Жители близлежащих от стройки домов требуют, чтобы возводили не ледовый каток, а многопрофильный спортивный комплекс. И хотят высказать это предложение на общественных слушаниях.

В обращениях, поступивших депутатам Роману Кияшко и Вячеславу Горелову, горожане возмущены, почему строительство социальных объектов в городе каждый раз становится неожиданностью и нарушает их права.

— В конце июня жители близлежащих домов узнали о строительстве катка, когда дорога, по которой мы добираемся к своим домам, а также объекты электроснабжения и водопровода оказались за строительным забором, — объяснила собравшимся суть вопроса общественница Наталья Паленичка.

Она также отметила, что дети, проживающие в Нахимовском районе, в большинстве своем занимаются спортом в студиях, которые ютятся в подвалах или неприспособленных коммерческих объектах, платя по 50-60 тысяч за аренду.

Жителей района поддержал депутат от КПРФ Роман Кияшко.

— Возмущения людей обоснованны, поскольку они узнали о строительстве в самую последнюю очередь. Это стало для них неожиданностью. Информация не имела публичного освещения, и общественные слушания по этому вопросу не проводились, — заявил парламентарий. Он добавил, что не во всех вопросах надо беспрекословно слушать Москву. С центром нужно говорить и отстаивать собственную точку зрения, предлагать строить в городе спортивные объекты, учитывая Севастопольскую специфику и пожелания жителей.

— Почему не построить многопрофильный спортивный комплекс? — задался вопросом Р.Кияшко.

В защиту строительства ледового дворца выступили представители федераций хоккея и фигурного катания, руководители спортивных школ и родители юных спортсменов. Они утверждали, что дети хотят заниматься зимними видами спорта и занимаются ими вопреки всему.

Директор спортивной школы №1 олимпийского резерва сообщил, что этот объект находится в федеральной целевой программе. Под него уже подготовлен проект и есть финансирование.

— У нас небольшой город, транспортную проблему можно решить. Тем более, что в проектной документации ледового дворца есть и сухие залы, поэтому их можно использовать под иные виды спорта, — вступился за коллегу директор спортивной школы№2.

Начальник управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя Сергей Резниченко рассказал собравшимся, что в городе работает 59 аккредитованных федераций и существует две целевые программы, на основании которых нужно построить 23 спортивных объекта, в том числе три ледовых дворца.

— На текущий момент для 11 объектов проектно-изыскательская документация до сих пор не выполнена. Город только на 22% обеспечен спортивной инфраструктурой, и если мы сможем реализовать намеченное, то даже в этом случае обеспечение горожан спортивными объектами будет составлять всего лишь 50%, — подчеркнул С.Резниченко.

В свою очередь директор департамента капитального строительства правительства Севастополя Илларион Гапицонов пообещал жителям уладить все проблемы с подъездными путями, ограждением стройки и благоустройством территории.

По словам главы капстроя, проект ледового дворца на ул.Генерала Мельника начал разрабатываться в 2018 году и получил положительное заключение архитектурного совета. И если сейчас остановить строительство, начать слушания, то стройка отодвинется на неопределенный срок.

«Это первый ледовый каток, который будет реализован в рамках Федеральной целевой программы. Срок его строительства — 18 месяцев. Ледовый каток общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров будет оснащен ледовой ареной, хореографическим залом, залом специальной технической подготовки, кабинетами массажа, реабилитационным центром», — уточнил И.Гапицонов.

В результате совещания была принята резолюция, в которой рекомендовали управлению по делам молодежи и спорта рассмотреть возможность многопрофильного использования данного объекта. Департаменту капстроительства — взять на контроль установку ограждения стройки и благоустройство территории. Департаменту транспорта — организовать и проконтролировать строительство дорог и подъездных путей, пешеходных переходов, остановочных комплексов. Всем — своевременно информировать людей о планах и начале строительства.

Такой исход удовлетворил всех, кроме общественников. Н.Паленичка в заключение отметила:

— Все услышанное здесь нас не успокаивает, поскольку это всего лишь обещания, нигде документально не заверенные и никем не утвержденные.

Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе обойдется в 1,182 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2021 год, сообщает инвестиционный портал Севастополя.

Справка

По данным управления по делам молодежи и спорта в Севастополе, спортом занимается 23 445 человек.

Самые распространенные виды: футбол — 4496 человек, волейбол — 1216, бокс — 1090, тхэквондо — 1004, легкая атлетика — 888, дзюдо — 841, баскетбол — 745, спортивная борьба — 717, настольный теннис — 578, парусный спорт — 577, шахматы — 507, фитнес-аэробика — 499.

Статистика по зимним видам спорта: хоккей — 106, фигурное катание — 160, горнолыжный спорт — 18, сноуборд, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные горки, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, керлинг, биатлон — 0.