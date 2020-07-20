«Князя Владимира» не выпускают в круиз из порта Сочи

Лайнер «Князь Владимир» должен был возобновить навигацию 19 июля, отправившись из Сочи в Севастополь. Но владелец судна — ООО «Черноморские круизы» не получило разрешения от Роспотребнадзора на выход судна.

Приехавших в шестидневный круиз пассажиров разместили на борту. Их обеспечивают питанием и культурной программой, но судно из порта не выходит.

«Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта», — заявил генеральный директор компании-судовладельца ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября 2020 года «Князь Владимир» должен был сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края. Теперь планируемое возобновление навигации отложено, хотя компания-судовладелец «Черноморские круизы» выполнила все предписания санитарной службы страны и намерена делать это и дальше.

Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха, сообщили в пресс-службе компании.