Из Керчи до Симферополя теперь едут по четырем полосам

Движение по четырехполосному участку трассы «Таврида» запущено от города Белогорска до Симферополя 20 июля. Протяженность участка составляет 27,5 км. От Керчи до Белогорска движение по четырем полосам было открыто 30 июня.

«Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Увеличение пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь… С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Симферополя», — говорится в сообщении пресс-службы подрядчика строительства АО «ВАД».

С запуском четырех полос скорость движения по трассе увеличена с 60 км/ч до 90 км/ч, за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.

Эти участки будут переводиться на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов.

Справка

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории. Стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Общая протяженность трассы 250 км. Строительство разбито на восемь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод дороги в эксплуатацию, без восьмого этапа, состоится в декабре 2020 года.