Льготная аптека появится в Инкермане

— Это тоже будет полноценная аптека, которая будет обеспечивать льготный отпуск, в том числе наркотических лекарственных препаратов, чтобы людям не приходилось ездить в единственную такую аптеку на пр.Октябрьской революции, 33, — объяснил А.Кулагин.

По его информации, на сегодня в аптечную сеть входят три льготные аптеки: базовая на пр.Октябрьской революции, 33, в которой отпускаются наркотические средства и психотропные препараты, на ул.Павла Силаева, 3, и недавно открытая аптека на пл.Восставших, 1.

— Помимо этого, в рамках госзадания на отпуск и распространение лекарственных препаратов в отдаленных районах города на базе городской больницы №4 на ул.Леваневского, 25, и у городской больницы №9 открыты пункты отпуска лекарственных препаратов. Такие пункты также открыты во всех ФАПах и врачебных модульных лабораториях сельских населенных пунктов.

— На сегодня для расширения аптечной сети в больнице №9 на ул.Мира, 9, уже создается полноценная аптека. Предоставлены все документы к окончанию лицензирования, — обрисовал перспективы А.Кулагин.

По его словам, период противодействия коронавирусной инфекции побудил чиновников по-иному взглянуть на вопрос обеспечения жтелей Севастополя льготными лекарственными препаратами, в том числе наркотическими. Например, разрабатывается система доставки лекарств на дом силами волонтеров, по доверенности.

Кроме того, рассматривается вопрос о более длительной выписке лекарственных препаратов, в том числе до трех и даже до шести месяцев. Речь идет о случаях, если пациенту нет необходимости изменять схему лечения и нет необходимости врачебного надзора за применением этих лекарственных препаратов.

Заметим, что читатели «Севастопольской газеты» неоднократно жаловались на отсутствие жизненно важных для них лекарственных препаратов в льготных аптеках. Так, недавно, по меньшей мере, в двух случаях проблему обеспечения льготными лекарствами удалось решить после вмешательства в ситуацию газеты.