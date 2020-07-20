Четыре претендента вот-вот станут кандидатами на пост губернатора

На заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 21 июля рассмотрят вопросы о регистрации кандидатами на выборах губернатора Севастополя Ивана Ермакова, Александра Романовича и Ильи Журавлева. На следующий день на отдельном заседании избиркома будет рассмотрен вопрос о регистрации Михаила Развожаева.

В регистрации этой четверки сомнений не возникает. С пятым претендентом сложнее. Роман Кияшко собрал необходимое количество подписей муниципальных депутатов, но ему, после роспуска Ленинского и Гагаринского районных советов, не хватает представительства необходимого количества округов.

Муниципальный фильтр — сбор подписей для кандидата в губернаторы — обязательное условие. Кандидат должен собрать в свою поддержку их не менее девяти в восьми муниципальных округах.

Помимо этого, для регистрации в качестве кандидата претендент на губернаторское кресло предоставляет в избирком информацию о себе: данные о гражданстве, отсутствии иностранного имущества и банковских счетов за рубежом.

В течение 10 дней после получения пакета документов избирательная комиссия проводит их проверку. При отсутствии претензий, претендент официально получает статус кандидата и возможность участвовать в выборах.

Напомним, что претендентов в кандидаты на выборы губернатора Севастополя, выдвинутых партиями, восемь: Иван Ермаков (1947 г.р.) — от Севастопольского регионального отделения политической партии «Патриоты России», Илья Журавлев (1971) от политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Роман Кияшко (1969) от Коммунистической партии Российской Федерации, Михаил Развожаев (1980) — от «Единой России», Александра Романенко (1974) от Демократической партии России, Александр Романович (1952) — от Справедливой России, Иван Соловьев (1970) — от общероссийской партии «Народ против коррупции», Ярослав Яковенко (1972) — от политической партии «Партия прогресса».