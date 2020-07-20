Билет на электричку можно купить в специальном автомате

На вокзалах и станциях Крымской железной дороги устанавливают билетопечатающие автоматы для оформления проездных документов в пригородном сообщении по безналичному расчету.

Это позволит сократить очереди в кассах, а также даст возможность пассажирам приобрести билет в круглосуточном режиме. Первые два автомата самообслуживания уже работают на вокзале Симферополя, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

В ближайшее время ими оснастят вокзалы Севастополя, Бахчисарая, Джанкоя, Владиславовки, станций Остряково, Элеваторная и Урожайная.