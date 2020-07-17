Второй этап реконструкции парка Победы обещают обсудить с народом

Проект второй очереди реконструкции парка Победы готов и в ближайшее время будет отправлен на госэкспертизу, но общественного обсуждения проектных решений пока не было. Об этом на заседании правительства Севастополя 17 июля сообщил начальник Главного управления культуры и туризма Николай Краснолицкий.

— Для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки и определения достоверности сметной стоимости по объекту «Реконструкция и благоустройство территории парка Победы (вторая очередь)» увеличен объем финансового обеспечения программы на 1,094 млн рублей за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований Севастополя, — сообщил Н.Краснолицкий.

Средства на данный объект заложены в ФЦП на 2020-2021 годы. Однако сама программа и сроки ее реализации еще будут корректироваться.

— Перед тем, как заходить в экспертизу, давайте посмотрим, — предложил врио губернатора.