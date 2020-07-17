В университетском ботаническом саду цветут лилейники

Вдохнув аромат этого цветка, можно забыть о горестях и печалях.

В Ботаническом саду им.Багрова Таврической академии Крымского федерального университета расцвели лилейники.

«Лилейник (Hemerocallis), в русском варианте называется красоднев, что говорит о краткости жизни одного цветка лилейника, каждый цветок обычно цветет один день. Есть поверье: если вдохнуть аромат этого цветка, можно забыть обо всех горестях и печалях. Бутоны лилейника можно употреблять в пищу», — рассказала доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Лариса Решетникова.

Лилейники известны с давних времен. На востоке, где лилейники особенно широко распространены, интересовались в основном их медицинскими свойствами. Параллельно возникает интерес к лилейнику как к декоративному садовому растению. В соцветии лилейников 30-40 и более цветков, которые цветут на протяжении полутора месяцев.

«Чаще всего встречаются растения с цветками желтого цвета. Сиреневые, фиолетовые, красные — это достижения селекции. У нас есть и очень редкие белые цветки. Отличаются цветки и по форме: округлые, звездчатые, треугольные и даже паукообразные», — пояснила Л.Решетникова.

Наиболее эффектно смотрятся в саду современные тетраплоидные сорта лилейников. Их кусты быстро разрастаются, дают более крупные цветки и отличаются большим разнообразием окраски лепестков.

Лилейник может расти в тени и полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. У многих гибридных сортов цветок полностью открывается только под ярким солнцем.

Универсальность культуры лилейника позволяет использовать его в одиночных и групповых посадках, для оформления разнообразных цветников, миксбордеров, бордюров, скальных садов и водоемов. А разнообразие постоянно обновляющихся сортов, их биологические особенности, окраска и форма цветка способны удовлетворить самые высокие требования, предъявляемые к современному озеленению.