Смену в «Ласпи» так и не открыли

Первая Ласпинская смена, о старте которой так долго говорили в правительстве города, не состоится. Вместо исконно севастопольского лагеря 250 детей 17 июля отправят в ДОЦ «Артек».

«Ласпи» не разрешил открыть МЧС. По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, основная причина — не соответствие требованиям пожарной безопасности. Как оказалось, выполнить эти требования МЧС заставляет с 2015 года, но это невозможно.

Почему? На этот счет врио губернатора представил в телеинтервью от 16 июля весьма пространное объяснение: мол, лагерь находится в скалистой местности, и это определяет ряд непреодолимых ограничений по пожарным разъездам и поворотам.

В марте этого года МЧС разработало компенсационные мероприятия и специальные технические условия для лагеря. Почему-то именно в июле обнаружилось, что по некоторым позициям срок окончания работ — февраль 2021 года. Притом, что лагерь все предыдущие годы работал и принимал детей.

Между тем, как заявил глава города, надежда запустить лагерь еще в этом сезоне остается.

— Сегодня лично собрал в лагере МЧС и все надзорные органы. Еще раз посмотрели, усилили строительный контроль В течение двух недель основные требования, чтобы запустить корпуса круглогодично, будут выполнены, — обнадежил севастопольцев М.Развожаев, пообещав, что ко второй смене, которая запланирована на 6 августа, лагерные корпуса уж точно будут задействованы.

Что касается «Артека», напомним, что при полученной в авральном порядке договоренности отправить туда 250 детей, в первую смену в «Ласпи» должны были поехать 500 ребят. Принцип, по которому детей поделили на «талантливую» половину для «Артека» и «обычную», родителям остался не понятен.

Реакцией на выступление главы города в телеэфире стали многочисленные комментарии севастопольцев в соцсетях с требованием вернуть городу лагеря: «Алсу», имени В.Комарова, «Чайка», «Батилиман», «Омега», «Атлантика», «Радость», «Нахимовец», «Южный», — всех их город лишился явно незаконно.

Еще один блок комментариев в соцсетях касается начавшейся 14 июля смены в лагере «Горный». По словам родителей, дети жалуются на холод в домиках, а сами родители — на то, что не могут передать им теплые вещи — из-за нынешних условий организации детского отдыха охрана попросту не принимает от них передачи.