Матросский бульвар откроют 1 августа

Обещанное открытие, изначально запланированное к Дню города, перенесли на День ВМФ (26 июля), а затем еще на неделю.

Информация о новой дате представления горожанам реконструированного бульвара прозвучала на заседании правительства Севастополя 17 июля, с констатацией, что сейчас ремонтные работы находятся в завершающей стадии.

Зато 1 августа городские власти намерены не ограничиться перерезанием ленточки по поводу окончания благоустройства, а планируют отметить открытие бульвара как знаковое, историческое для города событие.

Врио губернатора Михаил Развожаев анонсировал предстоящее мероприятие как очередной праздник для горожан, пообещав, что пришедшие в этот день на бульвар севастопольцы и гости города узнают о славной истории этого места, а также об истории восстановленных на его территории объектов.