Изменили схему движения по мосту на Пожарова

С утра 17 июля строители перекрыли правую сторону ремонтируемого моста через суходол. Движение запущено по левой, если ехать в сторону центра.

Правую часть моста, которая сейчас значительно ниже, начнут асфальтировать в ближайшее время. Уже подключена часть фонарей, и ездить по этому участку дороги в ночное время стало приятнее.

Полностью движение по четырем полосам запустят в конце июля, обещает департамент транспорта. А пока весь город стоит в пробке от Летчиков до Восставших и обсуждает в соцсетях, что рабочих на объекте утром совсем не видно и ремонт ведется не круглосуточно, как обещал подрядчик.