Интернет-мошенники обещали трудоустроить моряков

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю в ходе разыскных мероприятий задержали двух жителей Астрахани, подозреваемых в совершении мошенничеств группой лиц в особо крупных размерах. По версии полиции, 29-летний астраханец и его 30-летняя сожительница находили в интернете объявления моряков о поиске работы в международных крюинговых компаниях и предлагали свои услуги. По телефону они обещали соискателям быстрое и выгодное трудоустройство, входили в доверие и убеждали перевести им деньги для оформления всех необходимых документов на электронный кошелек. После получения денег преступная пара исчезала, а вырученные незаконным путем средства злоумышленники тратили на свои нужды.

Таким способом два жителя Севастополя лишились в общей сложности трех миллионов рублей.

Полицейские установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а вот его помощница в поле зрения правоохранителей попала впервые.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.