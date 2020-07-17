Двое севастопольских выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ

Первыми стобалльниками 2020 года стали выпускник гимназии №8 Роман Щербаков и выпускница гимназии №5 Юлия Калюжная. Оба показали столь блестящий результат по литературе.

Как сообщается, именно по литературе такой высокий показатель достигнут в Севастополе впервые.

Напомним, что по итогам сдачи ЕГЭ прошлого года результат Севастополя — девять «сто баллов» по разным предметам, причем двое выпускников сдали по два экзамена на максимальный балл, это были русский язык и история.

Добавим, что выпускники 2020 года продолжают сдавать ЕГЭ,но результаты пока получены только по трем предметам: литературе, географии и информатике.