Чиновники себя не забывают

Бонусы за эффективную реализацию ФЦП правительство Севастополя осваивает на 100%, а саму программу — только наполовину.

Контрольно-счетная палата (КСП) проанализировала выполнение федеральной целевой программы развития города за 2019 год.

В целях социально-экономического развития Севастополя на период с 2015-го по 2022 год ФЦП предусмотрено почти 100 миллиардов рублей. В том числе на 2019 год было выделено 13,5 млрд рублей. Дополнительно в прошлом году правительство Севастополя заключило с Минэкономразвития 15 соглашений, 14 из которых — о предоставлении субсидии на реализацию ФЦП в объеме 12,3 млрд рублей и одно соглашение на 161 млн рублей на возмещение городских расходов, связанных с завершением в 2019 году реконструкции парка Победы.

Всего в рамках ФЦП запланировано реализовать 196 объектов и четыре мероприятия. При этом, начиная с 2015 года, построено 46 объектов.

В 2019 году должны были ввести в эксплуатацию 39 объектов и реализовать три мероприятия. В результате в эксплуатацию было введено только три объекта (7,7% от общего количества) и семь объектов, незаконченных в 2018 году.

Объем выплаченных авансовых платежей в 2019 году составил 562 млн рублей, хотя работ выполнено на 31,2 млн рублей.

Как считают в КСП, основная причина нарушения сроков исполнения госконтрактов — проектно-изыскательские работы (ПИР). Особо отмечено, что нарушение сроков выполнения ПИР происходит из-за низкого уровня управления проектами в период подготовки разрешительной документации и при отборе под проекты земельных участков.

Заказчиком были нарушены сроки по проведению ПИР по следующим объектам ФЦП: обеспечению теплоснабжением по пяти объектам; строительству объектов портовой инфраструктуры — 11 объектов; развитию физической культуры и спорта — два объекта.

При этом ежегодные расходы на дополнительное финансирование деятельности органов исполнительной власти Севастополя и их подведомственных учреждений (в том числе на оплату труда), направленных на повышение качества управления и реализацию инвестиционных проектов ФЦП, освоены в полном объеме (100%). Качество исполнения самих ФЦП в 2019 году составило 59%, в 2018 году — 46%.