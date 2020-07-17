Будут судить охотника за металлоломом

Разрушенную могилу неизвестного солдата у села Сахарная Головка восстановили, следствие закончили и передали в суд.

По версии следствия, в феврале 2020 года ранее судимый местный 38-летний житель совершил умышленное повреждение памятника истории и культуры «Надгробие над захоронением неизвестного советского воина», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и взятого под охрану государства.

Мужчина демонтировал шесть фрагментов металлической оградки могилы, чтобы сдать их в металлолом.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Памятник восстановлен, сообщила пресс-служба прокуратуры города.