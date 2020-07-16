За два дня выявили троих заболевших севастопольцев

На утро 16 февраля число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала года составило уже 285 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В двух стационарах города находятся 53 человека, выздоровели 218, умерли пятеро.

За последние два дня случаи заболевания подтвердились у пожилой женщины (на утро 15 июля), а через сутки — еще у двоих местных жительниц. По всем трем случаям ведется эпидрасследование.