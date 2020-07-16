В подъезде дома нашли артиллерийский снаряд

Пиротехники МЧС обезвредили артиллерийский снаряд, найденный в подъезде многоквартирного дома в Севастополе.

В 21.10 15 июля на телефон «112» поступило сообщение о возможном взрывоопасном предмете времен Великой Отечественной Войны, обнаруженном в подъезде дома на ул.Казачья бухта.

По указанному адресу незамедлительно были направлены соответствующие подразделения: пиротехники спецотряда ГУ МЧС России по городу Севастополю, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части, а также оперативная группа ЦУКС.

На месте также работали иные экстренные службы и ведомства города. Из жилого дома, где обнаружили взрывоопасный предмет, эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей.

Состояние и тип взрывателя 88-мм артиллерийского снаряда позволили транспортировать опасную находку к месту временного хранения для последующего уничтожения.

Всего от МЧС России к работам было привлечено восемь человек личного состава и четыре единицы техники.