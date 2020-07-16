В Крыму анонсировали снижение цен на топливо

С 16 июля на заправках в Республике Крым будут снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на один рубль, а на дизельное топливо — на 50 копеек.

Это стало возможным благодаря договоренности правительства республики с нефтетрейдерами, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем аккаунте в социальной сети Фейсбук.

«Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова», — почеркнул С.Аксенов.

Он объяснил, что рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами.

Снижение не коснется премиальных видов топлива.

Накануне Крымским управлением ФАС России возбуждено дело против сети АЗС «ТЭС» по признакам нарушения антимонопольного законодательства при формировании цен на топливо.

По данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая до 1 июля выросли на 8,5%.

Отметим, что в Севастополе цены на бензин традиционно выше, чем в Республике Крым.