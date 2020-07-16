Умеющих читать приглашают на литературный фестиваль

Фестиваль «Книжный бульвар Севастополя-2020» пройдет с 21 по 25 июля у Центральной библиотеки им.Толстого на пл.Ушакова.

Его торжественное открытие состоится 21 июля в 17.00 на площадке у входа в библиотеку под духовой оркестр Росгвардии.

Мероприятие направлено на продвижение литературы и чтения, развитие интеллектуального и культурного потенциала молодежи, возрождение семейной культуры общения и взаимопонимания, расширение межнациональных культурно-гуманитарных связей.

— Как показывает опыт прошлых лет, данный фестиваль прижился в нашем городе и получил одобрение севастопольцев. Поэтому было решено сделать его ежегодным. В первую очередь он проводится, чтобы привлечь внимание молодежи к проблемам чтения и книжного дела, — объяснила задумку фестивали директор Центральной библиотеки им.Толстого Елена Волкова.

Она посетовала, что в Севастополе слабо развита сеть книжных магазинов: «В некотором смысле в нашем городе присутствует книжный голод. Чтобы восполнить этот недостаток, мы решили в рамках фестиваля проводить еще и книжную выставку-ярмарку».

Фестиваль разделен на несколько частей. В презентационной — выступят авторы, расскажут о книгах, обсудят новинки. На ярмарке можно будет приобрести книги по издательским ценам. Задуманы и разнообразные площадки для детей и взрослых.

— На книжный фестиваль в Севастополь приедет около 30 издательств из различных регионов и субъектов РФ. Они представят научно-популярную, художественную, детскую, справочную и другую литературу. В рамках фестиваля состоятся всевозможные встречи с авторами представителями книжных издательств России, — рассказал директор издательства «Альбатрос», координатор проекта «Книжный бульвар Севастополя 2020» Михаил Новиков.

По его словам, в рамках фестиваля также запланирован конкурс на лучшее издание книги, для посетителей будет работать более 10 интерактивных площадок: мастер-классы, игры, квесты.

Городские библиотеки и музеи также примут участие в фестивале. Херсонес Таврический и Военно-исторический музей-заповедник раскроют фонды, представят гостям редкие, ценные книги, уникальные экспонаты и новые печатные издания.

Литературный фестиваль ждет гостей ежедневно с 10.00 до 20.00. Молодежные площадки в «Толстовском дворике» позади библиотеки продолжат работу и после восьми вечера. Туда приглашены актеры городских профессиональных и самодеятельных театров. Ожидаются сюрпризы и импровизации на тему литературных произведений.

Ежедневный план мероприятий «Книжного бульвара Севастополя-2020» будут выкладывать на сайте Центральной библиотеки им.Толстого.