С прибылью работают энергетики и агентства недвижимости

Из отчета о финансовой деятельности крупных и средних организаций Севастополя за первый квартал 2020 года, подготовленного Крымстатом, следует, что за январь – апрель прибыльными организациями (52,7%) получено 821,5 млн рублей прибыли, что на 35,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основная доля прибыли пришлась на предприятия промышленности (53,0%), в их числе компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (44,3%), а также на агентства недвижимости (21,4%).

С убытком отработали первый квартал 47,3% предприятий Севастополя. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма убытков увеличилась в 2,2 раза и составила 1,3 млрд рублей.

Значительные убытки понесли гостиницы и предприятия общественного питания, промышленности, транспортировки и хранения.