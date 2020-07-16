Россияне по-прежнему не могут выезжать из страны

Они будут действовать до особого распоряжения, принятого исходя из эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом.

Выезжать из Российской Федерации за границу могут граждане РФ: дипломатические работники; имеющие контракт на работу на территории иностранного государства, а также выезжающие для получения образования;. водители автомобилей международного автомобильного сообщения; члены экипажей морских судов; проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины; имеющие также иное гражданство либо вид на жительство в иностранном государстве, для однократного выезда из РФ к месту постоянного проживания; члены семьи граждан, постоянно проживающих за пределами РФ; в связи со смертью близкого родственника; в целях лечения или к нуждающимся в уходе больным близким родственникам.

В Российскую Федерацию из-за границы по-прежнему могут въезжать иностранные граждане и лица без гражданства: дипломатические работники, сотрудники международных организаций; постоянно проживающие на территории РФ (имеющие вид на жительство); граждане Республики Беларусь, являющиеся сотрудниками белорусских компаний, работающих в РФ; граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины; участники и члены семей участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников; водители автомобилей международного автомобильного сообщения; участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства; высококвалифицированные специалисты в области физической культуры и спорта; в связи со смертью близкого родственника; члены семьи, опекуны и попечители граждан РФ; в целях лечения или к нуждающимся в уходе больным близким родственникам;

На граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, ограничения не распространяются.