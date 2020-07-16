Президент изменил рабочие планы и поедет в Крым 20 июля

Президент России Владимир Путин перенес с 16-го на 20 июля рабочую поездку в Крым.

«Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами [Кремлем] поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник», — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, 16 июля «президент будет работать в Ново-Огарево и сегодня он даст старт бюджетному процессу».

Д.Песков уточнил, что на прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу приглашены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации главы государства Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отвечая на вопрос о том, почему отменилась поездка Путина в Керчь на церемонию закладки военных кораблей, представитель Кремля пояснил, что «в первую очередь, потому что президент принял решение провести бюджетное совещание».

«Бюджетный процесс — это всегда очень сложный процесс, в этом году сложнее, есть отягчающие обстоятельства в виде кризисных проявлений и необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях. И это требует особого внимания и со стороны правительства, и со стороны президента», — добавил Д.Песков.

Единый день закладки кораблей

Ожидалось, что в четверг, 16 июля на судостроительных предприятиях России будут заложены два фрегата модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», две многоцелевых атомных подводных лодки проекта 885М «Ясень-М» и впервые в истории российского флота — два универсальных десантных корабля проекта 23900.

Российские «мистрали» — универсальные десантные корабли — должны строить в Керчи на заводе «Залив».