Предприятия работают в долг

По данным Крымстата, кредиторская задолженность крупных и средних организаций Севастополя на конец апреля 2020 года составила 24 млрд рублей. На промышленные предприятия приходится 66,5% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность организаций города составила 11,3 млрд рублей и увеличилась по сравнению с мартом текущего года на 0,5%.

Из общей суммы дебиторской задолженности почти 6 млрд приходится на промышленные предприятия.

Справка

Кредиторская задолженность — задолженность организации перед другими лицами, которую эта организация обязана погасить.

Дебиторская задолженность — сумма долгов, причитающихся предприятию со стороны других организаций.