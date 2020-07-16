«Кванториум» открывает «Мариквантум»

На этот раз юным и любознательным предлагают заняться изучением совершенно новых для технопарка областей знаний: инновационное судостроение и навигация, подводные и надводные роботизированные системы, автоматизированные решения экологических проблем водоемов, аквакультура замкнутых и открытых аквасистем.

Возраст учащихся — с 10 лет.

По случаю начала работы нового направления запланировано торжественное открытие в Институте биологии южных морей имени А.О.Ковалевского (ул. Катерная, 47), которое начнется в 14.00 экскурсией по найчному учреждению.

В программе дня — показные заезды мастеров водного транспорта, гонки на радиоуправляемых моделях катеров между участниками и гостями мероприятия, запуск подводного дрона, а также поиск скрытого клада.

Как сообщили «Севастопольской газете» в технопарке, записывать в «Мариквантум» будут в ходе презентационных мероприятий.

31 июля и 1 августа с 11.00 до 17.00 в «Кванториуме» состоится День открытых дверей.