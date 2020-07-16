К концу августа определят, где можно строить в Херсонесе

Археологи, работающие на территории военных городков, которые будут переданы для расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический», до конца лета подготовят рекомендации о том, где можно строить новые здания, а где необходимо продолжить научные изыскания.

Об этом сообщил ТАСС директор фонда «Моя история» Иван Есин.

В июле 2019 года сообщалось, что воинские части Мин­обороны перебазируют из Карантинной бухты, а участок используют для расширения археологического музея-заповедника. Раскопки на новых территориях стали проводить в начале 2020 года.

«Мы должны были закончить археологическую разведку в конце апреля. Но из-за коронавируса сроки перенесли. Я думаю, что к концу августа у нас будет подготовленный институтом археологии РАН вариант зонирования, где будут обозначены зоны, где можно вести строительство, где можно проводить такие работы только под археологическим наблюдением, или «красная» зона, где найденные объекты будут музеефицированы и сохранены для экспозиции», — сказал И.Есин.

Он уточнил, что в «красную» зону уже точно попадет район Карантинной балки (русла высохшей реки), где были обнаружены захоронения, сделанные в период с IV века до нашей эры по IV век нашей эры, и хозяйственные объекты древнего города.

«Здесь будут проводиться археологические раскопки, будет открытый для посетителей научный «театр», — пояснил собеседник.

Он отметил, что при этом есть участки, где последние 100 лет уже велись строительство и другая хозяйственная деятельность, как следствие, практически не осталось археологических объектов. Именно там и будет разрешена застройка. По его словам, в составе нового историко-археологического комплекса, площадь которого будет около 17 га, планируется построить хранилища для экспонатов, здания для научных отделов — археологов и реставраторов, музеи античности, византийского периода и отдельный музей христианства. Также предполагается разбить ландшафтный парк.

Справка

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысячи лет назад.

В 424-421 годах до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический. Город просуществовал до конца 14 века н.э. В средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в 15 веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» — научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входят городище Херсонеса и хора — земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тысячу артефактов, архив насчитывает более 200 тысяч документов, а научная библиотека содержит более 30 тысяч книг.