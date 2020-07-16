Главный полицейский Судака и его заместитель подозреваются в получении взятки

Начальник отдела внутренних дел города Судак и исполняющий обязанности замначальника этого отдела за 75 тысяч рублей решили помочь вернуть изъятый незаконный груз.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с полицейскими-оперативниками, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД по городу Судак и и.о. заместителя начальника ОМВД. Они подозреваются в получении должностными лицами взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору.

В производстве ОМВД России по Судаку находились материалы проверки по факту перевозки гражданином 600 литров спиртосодержащей жидкости. К начальнику отдела МВД обратился посредник с просьбой посодействовать в возврате изъятого груза и прекращении проверки. После чего у начальника ОМВД и начальника отдела участковых уполномоченных, который исполняет обязанности замначальника ОМВД, возник умысел на получение от представителя водителя взятки.

Поздним вечером 14 июля и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке Судака лично получил взятку в 75 тысяч рублей.

Установлено, что ранее он, находясь в должности начальника отдела участковых уполномоченных, совершил аналогичное преступление — получил за возврат груза от представителя водителя взятку в 50 тысяч рублей.

В настоящее время должностные лица задержаны, с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе обысков, прошедших по местам службы и жительства подозреваемых, изъяты документы и объекты, представляющие интерес для следствия. Подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных должностных преступлений.