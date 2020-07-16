Бывшего инспектора ГИБДД будут судить за пьяную аварию

Следствие по уголовному делу по аварии с участием сотрудника дорожно-постовой службы УГИБДД Севастополя, в которой пострадали дети, закончено и передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, севастополец 1991 года рождения предстанет перед судом в связи с ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, 11 мая 2020 года в ночное время мужчина, управляя автомобилем марки Infiniti, следуя по проезжей части Камышовского шоссе в сторону 5-го км Балаклавского шоссе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия двум несовершеннолетним пассажиркам «Ниссана» причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый после задержания находился под домашним арестом и был уволен из органов внутренних дел в связи с ДТП.

Прокуратура Гагаринского района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.