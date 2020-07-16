Брусчатку на улице Суворова обещают выровнять

Вздыбившуюся брусчатку у дома №28 по улице Суворова обещают привести в порядок 18 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Севатодор».

— В воскресенье, 18 июля, работники предприятия выполнят работы по обеспечению проезда на спуске улицы Суворова, — пообещали дорожники «Севастопольской газете».

В Севавтодоре осведомлены, что у дома №28 произошло смещение камней булыжной мостовой, в результате чего дорожное покрытие пошло волнами, образовав огромный 40-сантиметровый наплыв, затрудняющий движение транспорта.

О причине произошедшего специалисты пока ничего определенного сказать не могут, обещая сделать соответствующие выводы после вскрытия поврежденного участка. Возможно, виной нарушения структуры дорожного полотна стало состояние инженерных сетей, проходящих под мостовой.

В пресс-службе Севавтодора также напомнили, что улицу Суворова уже в следующем году ожидает капитальный ремонт. Проект капремонта уже проходит экспертизу. Историческая брусчатка проектировщиками сохранена.