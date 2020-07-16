Авиационное топливо привезли в Крым по мосту

На Крымскую железную дорогу через мостовой переход через Керченский пролив поступил первый состав из 25 вагонов с авиатопливом.

Прямое железнодорожное сообщение позволило отправителю груза отказаться от оплаты морского участка пути, что снизило стоимость перевозки на 23%.

Экономия на один вагон при перевозки нефтепродуктов со станции Новоярославская до станции Симферополь-грузовой в прямом сообщении через мост составила 43,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.

Перевозка осуществлялась с учетом реализации требований приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта № 224 от 10.06.2020 — вагоны оснащены электронной пломбой ГЛОНАСС.