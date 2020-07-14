В Калуге установят мемориальную доску в честь контр-адмирала Белкина

На фасаде старого дома в центре Калуги, на оживленном перекрестке улиц Кирова и Рылеева, к Дню ВМФ установят мемориальную доску в честь одного из героев первой обороны Севастополя контр-адмирала Михаила Белкина, уроженца Калужской губернии.

Точнее сказать, доску установят на доме №11 по улице Кирова.

Инициаторами установки стали члены калужского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а поддержал их нынешний главный архитектор Калуги Алексей Комов, он же и разработал проект доски в так называемом севастопольском стиле.

Портрет М.Белкина отпечатан на металле и вмонтирован в нишу на отлитой из искусственного мрамора доске с позолоченными буквами старого шрифта.

Окончательное решение об установке мемориальной доски было принято в городской думе города.

По словам А.Комова, архитектурное решение доски соответствует традициям мемориальных досок Севастополя.

Напомним, что М.Белкин с 13.09.1854 г. по 27.08.1855 г. служил в 33-м флотском экипаже, состоял в гарнизоне Севастополя, на 1-м отделении оборонительной линии, командуя люнетом на правом фланге 5-го бастиона. Люнет получил название «люнет Белкина».

Офицер отличился во время 1-й бомбардировки Севастополя в октябре 1854 г., за что был представлен к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени М.Белкин был внесен в Вечный список кавалеров ордена Св.Георгия.

За героизм и мужество при 2-й бомбардировке Севастополя с 28.03. по 8.04.1855 г. награжден орденом Св.Анны 2-й степени, а за последние бои в городе - орденом Св.Станислава 2-й степени. с Императорской короной и мечами.

— Он все 11 месяцев стоял впереди. У него переменилось три прислуги (орудийных — авт.), тысячи две человек было перебито около него, а его ни разу не задело, и он остался без царапины, — писал о М.Белкине очевидец событий первой обороны города.

Что касается А.Комова, то севастпоольцам известно, что он — крымчанин по рождению, в 2018 году возглавлял научно-образовательный центр Севастопольского государственного университета «Урботех».

Остается добавить, что в Калуге на открытие мемориальной доски ожидают приезда крымских краеведов.