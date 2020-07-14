Севастополь лидирует по приросту преступлений

Севастополь стал лидером среди регионов России по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений за полгода. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС .

Так, в Севастополе с января 2020 года прирост числа зарегистрированных преступлений составляет 26,3%. За ним идут Новгородская и Смоленская области — 19,8% и 17,9% соответственно.

Кроме того, в десятку регионов также вошли Карелия (13,8%), Ленинградская (13,2%), Курская области (10,2%), а также Татарстан (10,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,9%), Тамбовская (9,8%) и Псковская (9,7%) области.

При этом, по данным МВД, тройку регионов с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений представляют Северная Осетия – Алании — 29,5%, Чечня — 26,4% и Тыва — 16,9%.

Вместе с тем, согласно статистическим материалам МВД, в Севастополе наибольший темп прироста выявленных лиц, совершивших преступления (16,7%). Также данная тенденция отмечается на Чукотке (8,6%), в Тамбовской (7,8%), Ивановской (7,4%) областях, Ингушетии (7,2%) и Татарстане (7,1%).