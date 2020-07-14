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Счетная палата подсчитала, как выполнен бюджет города за первый квартал

Антонова Алиса

На основе этого анализа сделан неутешительный вывод, что вероятность исполнения бюджета Севастополя до конца года весьма невелика.

На сайте Контрольно-счетной палаты города опубликована информация по результатам мониторинга исполнения бюджета Севастополя за I квартал 2020 года. Доходы исполнены в объеме 6 933,1 млн руб., расходы — в объеме 6 511,8 млн руб., что составляет 11,9 % и 10,4%, соответственно.

Относительно показателей первого квартала 2019 года рост поступлений общего объема доходов бюджета города в отчетном году составил 10,9%.

Наибольшая доля поступлений в общем объеме доходов бюджета приходится на группу «налоговые и неналоговые доходы» — 51,1%. По состоянию на 1 апреля их поступление составило 3 545,2 млн руб. или 21,7% от утвержденных бюджетных назначений по данной группе доходов.

Доля безвозмездных поступлений в январе-марте 2020 года составила 48,9% в общем объеме поступивших доходов бюджета города Севастополя. Объем поступлений составил 3 387,9 млн руб., или 8,1% к утвержденным бюджетным назначениям (41 915,8 млн руб.) по данной группе доходов.

Расходы бюджета исполнены в объеме 6 511,8 млн руб., что составляет 10,6% к бюджетным назначениям, утвержденным в законе о бюджете.

Исполнение по расходам за I квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (6 424,2 млн руб.) в абсолютных показателях увеличилось незначительно (на 87,6 млн рублей). При этом уровень исполнения по расходам по итогам первого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (12,2%) уменьшился на 1,8 процентных пункта.

Кассовый план по расходам исполнен на 38,9%, что на 3,2 процентных пункта ниже уровня 2019 года.

По состоянию на 1 апреля на реализацию программных мероприятий согласно уточненной сводной бюджетной росписи города Севастополя бюджетные ассигнования утверждены в объеме 60 025,7 млн руб. и исполнены главными распорядителями бюджетных средств — ответственными исполнителями государственных программ города Севастополя лишь на 9,9% (в абсолютных показателях — 5 963,3 млн руб.), что свидетельствует о низкой активности распорядителей бюджетных средств и создает риски неисполнения основных объемов бюджетных ассигнований до конца финансового года.

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов составил 6 579,8 млн руб., кассовое исполнение — 480,2 млн. руб. (или 7,3%).

Кассовое исполнение расходов по реализации мероприятий ФЦП на 01.04.2020 года составило 311,4 млн руб. или 1,6%.

Исполнение бюджета по доходам за счет источников средств, формирующих Дорожный фонд, составило 508,3 млн руб. или 4,8% (от прогнозного показателя уточненного кассового плана по доходам — 10636,3 млн рублей).

Кассовые расходы бюджета города Севастополя на дорожную деятельность исполнены в объеме 732,08 млн руб., или на 6,5% от утвержденных бюджетных назначений (11 298,95 млн рублей).

В январе – марте 2020 года из резервного фонда правительства Севастополя было выделено 66,2 млн руб., что составляет 66,2% от утвержденных бюджетных назначений. Из них исполнено 8,0 млн руб., что составляет 8% от утвержденных бюджетных назначений и 12,1% от выделенных в январе – марте 2020 года объемов резервных средств.