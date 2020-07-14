Счетная палата подсчитала, как выполнен бюджет города за первый квартал

На основе этого анализа сделан неутешительный вывод, что вероятность исполнения бюджета Севастополя до конца года весьма невелика.

На сайте Контрольно-счетной палаты города опубликована информация по результатам мониторинга исполнения бюджета Севастополя за I квартал 2020 года. Доходы исполнены в объеме 6 933,1 млн руб., расходы — в объеме 6 511,8 млн руб., что составляет 11,9 % и 10,4%, соответственно.

Относительно показателей первого квартала 2019 года рост поступлений общего объема доходов бюджета города в отчетном году составил 10,9%.

Наибольшая доля поступлений в общем объеме доходов бюджета приходится на группу «налоговые и неналоговые доходы» — 51,1%. По состоянию на 1 апреля их поступление составило 3 545,2 млн руб. или 21,7% от утвержденных бюджетных назначений по данной группе доходов.

Доля безвозмездных поступлений в январе-марте 2020 года составила 48,9% в общем объеме поступивших доходов бюджета города Севастополя. Объем поступлений составил 3 387,9 млн руб., или 8,1% к утвержденным бюджетным назначениям (41 915,8 млн руб.) по данной группе доходов.

Расходы бюджета исполнены в объеме 6 511,8 млн руб., что составляет 10,6% к бюджетным назначениям, утвержденным в законе о бюджете.

Исполнение по расходам за I квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (6 424,2 млн руб.) в абсолютных показателях увеличилось незначительно (на 87,6 млн рублей). При этом уровень исполнения по расходам по итогам первого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (12,2%) уменьшился на 1,8 процентных пункта.

Кассовый план по расходам исполнен на 38,9%, что на 3,2 процентных пункта ниже уровня 2019 года.

По состоянию на 1 апреля на реализацию программных мероприятий согласно уточненной сводной бюджетной росписи города Севастополя бюджетные ассигнования утверждены в объеме 60 025,7 млн руб. и исполнены главными распорядителями бюджетных средств — ответственными исполнителями государственных программ города Севастополя лишь на 9,9% (в абсолютных показателях — 5 963,3 млн руб.), что свидетельствует о низкой активности распорядителей бюджетных средств и создает риски неисполнения основных объемов бюджетных ассигнований до конца финансового года.

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов составил 6 579,8 млн руб., кассовое исполнение — 480,2 млн. руб. (или 7,3%).

Кассовое исполнение расходов по реализации мероприятий ФЦП на 01.04.2020 года составило 311,4 млн руб. или 1,6%.

Исполнение бюджета по доходам за счет источников средств, формирующих Дорожный фонд, составило 508,3 млн руб. или 4,8% (от прогнозного показателя уточненного кассового плана по доходам — 10636,3 млн рублей).

Кассовые расходы бюджета города Севастополя на дорожную деятельность исполнены в объеме 732,08 млн руб., или на 6,5% от утвержденных бюджетных назначений (11 298,95 млн рублей).

В январе – марте 2020 года из резервного фонда правительства Севастополя было выделено 66,2 млн руб., что составляет 66,2% от утвержденных бюджетных назначений. Из них исполнено 8,0 млн руб., что составляет 8% от утвержденных бюджетных назначений и 12,1% от выделенных в январе – марте 2020 года объемов резервных средств.