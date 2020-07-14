Работает 31 пляж

В Севастополе из 34 пляжей в настоящее время функционирует 31. Такую информацию озвучил 13 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, положительного санитарно-эпидемиологического заключения не получили пляжи «Мраморный», «Городской» (оба в Балаклаве) и «Ушакова балка».

— Пляжи закрыты, установлены таблички о запрете купания, — доложил Е.Горлов.

Он также сказал, что операторам пляжей, деятельность которых была раскритикована на предыдущей неделе, выдали 101 предписание на устранение замечаний. Кроме того, на 13 территориях, признанных аварийными, на этой же неделе начнут устанавливать таблички-предупреждения.

В продолжение доклада глава горхоза заверил членов правительства города в том, что мусор на действующих пляжах регулярно вывозится, туалеты работают.

— Вывоз мусора производится трижды в день: утром, по требованию, в обед и вечером, — отчитался он, все-таки признав наличие замечаний в части кратности уборки. Зато, по его информации, некоторые операторы проводят более насыщенную программу в части развлечения детей и организации всяких аннимационных шоу.

Глава горхоза также рассказал, что по чистоте пляжных территорий ведется ежедневный контроль, а любые недовольства отдыхающие могут высказать, напрямую обратившись в департамент по обозначенным на аннотационных щитах номерам телефонов. Незамедлительное реагирование на каждое замечание глава горхоза гарантирует.