Крымские ученые готовы взяться за разработку вакцины против коронавируса

Согласно информации, ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме «лассо», которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет.

Статья, где описывается оригинальная идея по разработке вакцины от коронавируса с использованием тиофосфатных олигонуклеотидов, опубликована в высокорейтинговом журнале Inflammation Research (DOI: 10.1007/s00011-020-01377-3).

Ученые отмечают, что если следовать наиболее вероятному сценарию, который аналогичен сценарию, используемому для создания вакцин против сезонного гриппа, то потребуется ежегодно разрабатывать улучшенные формулы вакцин для контроля распространения нового, легко изменяющегося коронавируса SARS-CoV-2. В статье, используя в качестве примеров известные РНК-вирусы (ВИЧ, вирусы гриппа и вирус гепатита С), рассмотрены основные успехи и неудачи в создании в первую очередь высокоэффективных вакцин.

— Наиболее эффективными вакцинами против коронавируса будут те, которые способны приводить к формированию высокоэффективных клеток памяти как гуморального, так и клеточного иммунитета. К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы, и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией covid-19 может стать создание «универсальных» вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов, — комментирует ведущий исследователь в области изучения тиофосфатных олигонуклеотидов, доцент Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

Исследователи обнаружили, что CpG-динуклеотиды являются наименее редкими динуклеотидами в геномах SARS-CoV-2 и других известных коронавирусов человека, и предположили, что их более частая встречаемость может быть причиной более тяжелого течения заболевания за счет стимуляции развития «цитокинового шторма». Интересно, что штаммы вируса, секвенированные в Китае (Ухань) в феврале 2020 года, содержали в среднем на 1 CpG-динуклеотид больше в своем геноме, чем более поздние штаммы из США (Нью-Йорк), секвенированные в мае 2020 года.

Исследователи отмечают, что на первых этапах микроэволюции коронавируса в человеческой популяции естественный отбор имеет тенденцию отбирать вирусные геномы, содержащие меньше CpG-динуклеотидов, которые не вызывают сильный врожденный иммунный ответ, поэтому у инфицированного человека наблюдаются умеренные симптомы, и он с большей готовностью распространяет вирус, что, безусловно, выгодно и для самого вируса.

— Однако, по нашему мнению, именно неметилированные CpG-динуклеотиды также способны подготовить иммунную систему хозяина к коронавирусной инфекции и должны присутствовать в вакцинах против SARS-CoV-2 в качестве сильных адъювантов, — отметил курирующий исследования проректор по научной деятельности Анатолий Кубышкин.