Башню в Феодосии будет спасать проектная фирма из Севастополя

Феодосийские власти направят почти 5 млн рублей на изготовление проекта консервационных и ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия федерального значения «Башня Константина».

Проект реставрации генуэзского фортификационного сооружения, которое является «визитной карточкой» Феодосии, выполнит подрядчик из Севастополя. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, сообщает РИА Новости Крым.

Заказчик работ — феодосийское управление капитального строительства, финансировать их будут из средств городского бюджета. По итогам торгов победителем стало севастопольское ООО «Новый город», основным заказчиком которого является Департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя.

Фирма имеет довольно внушительное портфолио: на счету компании изготовление научно-проектной документации для сохранения здания центральной библиотеки им.Толстого, которое также является объектом культурного наследия, проект капремонта площади Корчагина и других севастопольских объектов.

Техническое задание предусматривает выполнение археологических изысканий, сохранение исторического облика генуэзской башни, устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции ее фундаментов, дренажной системы для отвода грунтовых вод, полную замену сети внутреннего электроснабжения, в том числе выполнение архитектурной подсветки объекта.

Работа над проектом должна завершиться до конца октября.

В 2019 году объект культурного наследия федерального значения «Башня Константина» (1382-1448 годы) и прилегающего к нему регионального — «Турецкий бастион» (XV век) переданы в оперативное управление феодосийскому музею древностей. В перспективе фортификационные сооружения планируется музеефицировать и превратить в объекты экскурсионного показа.