Приказано координировать действия дорожников и сетевиков

Для координации действий дорожников и ресурсоснабжающих организаций решено создать межведомственную комиссию. Такое поручение дано на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 13 июля.

Ярким примером отсутствия взаимодействия послужило выполнение текущего ремонта тротуара по улице Правды, около остановки «Океан». Дорожники заасфальтировали тротуар, после чего ГУПС «Севтеплоэнерго», начав свои работы, вскрыл только что положенный асфальт.

Призванный к ответу на аппаратном замгубернатора Владимир Базаров пояснил, что все дело в статусе ремонтных работ: в случае текущего ремонта согласования не требуется.

— Я когда узнал эту историю, то спустил на Севтеплоэнерго полкана. Они просили, чтобы их подождали, но у дорожников были жесткие сроки, и они ждать не могли. Нам пришлось готовый проект перепроектировать и уходить под тротуар. Но, естественно, в проекте теплотрассы есть восстановление благоустройства, — успокоил В.Базаров.

Однако такое его объяснение не слишком убедило врио губернатора Михаила Развожаева.

— На выходе — идиотизм форменный! — отреагировал он, после чего предложил другому своему заму Денису Солодовникову организовать межведомственную комиссию, которая бы отрабатывала согласования.

На это Д.Солодовников пообещал, что теперь в процесс синхронизации с ресурсниками к объектам капитального ремонта будут добавлены объекты текущего ремонта.

Поможет ли это решение в преодолении всеобщей неразберихи в действиях городских властей и служб, покажет время.