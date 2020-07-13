Плюс 10 новых заболевших covid-19 на 13 июля

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 281 человек. В настоящий момент в стационарах находится 57 больных. Выздоровели 210 человек, пять — умерло.

На выходные в Севастополе продолжали выявлять новых заболевших. На утро 11 июля — их было девять (один завозной случай, остальные — ранее контактировавшие с заболевшими), на 12 июля — еще четыре (все приезжие).

По состоянию на утро понедельника, 13 июля в городе зарегистрированы еще 10 новых случаев заболевания covid-19. Восемь приехали в Севастополь из других регионов, двое — местные жители. Все они ранее контактировали с заболевшими людьми.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 145 человек, в городской больнице № 9 — 97. Под наблюдением по месту жительства — 825 человек.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать большого скопления людей.