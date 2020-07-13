Ожидаются гроза и сильный ветер

Главное управления МЧС России по Севастополю предупреждает об ухудшении погоды во вторник, 14 июля.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии ухудшение погодных условий связано с усилением ветра, дождем и грозами. Ночью и утром 14 июля кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный 12–17 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 24–26°С.

Отмечается, что существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов линий электропередач.

Спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП.

По информации пресс-службы правительства Севастополя утром 13 июля, по погодным условиями движение катера «Артбухта – Радиогорка» было приостановлено.