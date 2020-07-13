На губернаторское кресло претендуют восемь кандидатов

На досрочные выборы губернатора Севастополя выдвинуты представители восьми партий. Чтобы стать настоящими кандидатами, им нужно пройти муниципальный фильтр.

Городская избирательная комиссия закончила прием документов от выдвинутых партиями претендентов на пост губернатора Севастополя. Других возможностей стать кандидатом местным законом не предусмотрено.

Претендентов оказалось восемь: Иван Ермаков (1947 г.р.) — от Севастопольского регионального отделения политической партии «Патриоты России», Илья Журавлев (1971) от политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Роман Кияшко (1969) от Коммунистической партии Российской Федерации, Михаил Развожаев (1980) — от «Единой России», Александра Романенко (1974) от Демократической партии России, Александр Романович (1952) — от Справедливой России, Иван Соловьев (1970) — от общероссийской партии «Народ против коррупции», Ярослав Яковенко (1972) — от политической партии «Партия прогресса».

Чтобы горизбирком зарегистрировал претендентов кандидатами, им необходимо заручиться поддержкой девяти плюс один (резервный) голос депутатов муниципальных советов. Муниципальный фильтр в Севастополе максимально высокий — 10% от списочного состава депутатов-муниципальщиков.

Выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.