Море похолодало и температура воздуха понизится

Температура воздуха в Крыму понизится к среде, 15 июля на пять градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Похолодание придет в Южный федеральный округ. В Краснодарском крае, например, в понедельник еще [будет] 29-34 градуса, а к среде уже [температура] понизится до 24-29 градусов. В Ростовской области в понедельник [будет] 31-36 градусов, а в среду — 23-28 градусов. В Крыму понижение на пять градусов», — сообщил он.

Кроме того, по словам Р.Вильфанда, в Крыму уже понизилась температура морской воды.

«На юге, к большому удовольствию крымчан, понизилась температура воды. Там была температура 26 градусов, что неестественно для этого времени года, в море начинались всякие неприятные биолого-химические процессы. Сейчас в Крыму наблюдаются северные потоки, там сейчас 20-21 градус, это все приводит море в нормальное состояние. Вода не будет цвести», — отметил метеоролог.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в регионе ожидается ухудшение погодных условий, связанное с усилением ветра, дождем и грозовыми явлениями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций.