Кандидатов в депутаты Ленинского и Гагаринского района выдвигают до 28 июля

Стартовала избирательная кампания по досрочным выборам депутатов Совета Ленинского и Гагаринского муниципальных округов третьего созыва

Решением территориальных избирательных комиссий Ленинского и Гагаринского районов Севастополя назначены досрочные выборы депутатов Совета Ленинского и Гагаринского муниципальных округов третьего созыва внутригородских муниципальных образования соответственно.

В обоих муниципальных округах образованы по три пятимандатных избирательных округа. Каждый избиратель имеет пять голосов — по количеству депутатских мандатов.

До 28 июля избирательные объединения должны выдвинуть своих кандидатов в муниципальные депутаты. Законом предусмотрена и возможность самовыдвижения.

Документы на регистрацию кандидатами должны быть представлены в территориальные избирательные комиссии до 1 августа.

В Ленинском муниципальном округе для регистрации кандидата на округе необходимо собрать 28 подписей избирателей — жителей этого округа. В Гагаринском подписей нужно собирать больше — по 32 — на первом и втором и 36 — в третьем избирательном округе.

Шести политическим партиям: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия коммунисты России» сбора подписей избирателей не требуется.